vor 53 Min.

Der TSV Mönchsdeggingen ist vorzeitig Meister

Mit einer Energieleistung und Christian Turzers Dreierpack dreht der Tabellenführer ein 0:2

TSV Mönchsdeggingen – FC Marxheim/Gansheim 4:2 (1:2). – René Markl markierte die Gästeführung und Max Mayr erhöhte auf 2:0. Mit Christian Turzers Kopfballtor keimte Hoffnung auf Seiten des TSV und nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang erzielte Joachim Ensslin den Ausgleich. Turzer nutzte einen Abwehrfehler zur Führung und kurz vor Spielende kannte der Jubel keine Grenzen, als derselbe Spieler eine Beck-Flanke zum 4:2 einköpfte. Tore 0:1 René Markl (12.), 0:2 Maximilian Mayr (30.), 1:2 Christian Turzer (36.), 2:2 Joachim Ensslin (56.), 3:2 Christian Turzer (64.), 4:2 Christian Turzer (88.)

SG Großsorheim/Hoppingen – SC Nähermemmingen/Baldingen 1:5 (1:2). – Johannes Eberhardt vergab erste Chancen für die SG, doch sein Mitspieler Thomas Eberle traf zur Führung. Heimkeeper Bonn hielt gekonnt, war aber gegen Sikorski und Kießling machtlos. Im zweiten Abschnitt erhöhte Keller per Elfmeter für den SCN/B und Sikorski und Agyemang ließen weitere Treffer zum Gästesieg folgen.

Tore 1:0 Thomas Eberle (13.), 1:1 Artur Sikorski (44.), 1:2 Domenico Kießling (45.), 1:3 Stefan Keller (66./FE), 1:4 Artur Sikorski (69.), 1:5 Daniel Agyemang (71.) Zuschauer 70

SV Megesheim – SpVgg Minderoffingen 2:0 (1:0). – Der SVM bestimmte das Spiel, wenngleich die Gäste gut dagegen hielten. Im ersten Durchgang landete ein abgefälschter Reinhard-Fernschuss im Netz. Nach der Pause dominierte der Gastgeber und kam durch Alasanes Lattentreffer zur ersten Großchance. Folgerichtig fiel das zweite Tor, als Alasane aus zwölf Metern traf.

Tore 1:0 Christian Reinhard (31.), 2:0 Ousmane Alasane (66.) Gelb-Rot für Jonathan Weiß (Minderoffingen, 85.) Zuschauer 60

SV Wechingen – TSV Möttingen II 3:2 (0:0). – Für eine verhaltene erste Halbzeit, bei der sich lediglich der Heimkeeper auszeichnen konnte, wurden die Zuschauer mit dem zweiten Durchgang versöhnt: Die Gäste gingen in Führung, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Bernhard Thum brachte den Ausgleich. Die Gäste legten erneut vor, doch abermals glich Wechingen aus, nachdem Daniel Dürrwanger den Keeper umkurvt hatte. Ein starkes Dribbling schloss Axel Dürrwanger mit einem Schuss ins Kreuzeck zum glücklichen Heimsieg ab.

Tore 0:1 (51.) Mario Ganzenmüller, 1:1 Bernhard Thum (FE/60.), 1:2 (70.) Marc Lanzenstiel, 2:2 Daniel Dürrwanger (77.), 3:2 Axel Dürrwanger (80.). Zuschauer 50

FSV Buchdorf – SC Wallerstein 1:1 (1:0). – In einem zunächst ausgeglichenen Spiel erarbeitete sich Buchdorf zunehmend mehr Spielanteile und ging durch Thomas Dumberger folgerichtig in Führung. Zwei Minuten nach Wiederbeginn glich Wallerstein aus und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Zwar drückte Buchdorf zunehmend auf den wichtigen Siegtreffer, doch es sollte am Ende nicht sein.

Tore 1:0 Thomas Dumberger (40.), 1:1 Stefan Jaumann (47.) Zuschauer 90

SV Kaisheim – BC Huisheim 2:2 (0:1). – Bereits in der 5. Minute erzielte Amini das erste Tor für die Gäste. Ab Mitte der ersten Halbzeit kam die Heimelf besser ins Spiel und hatte durch Kitzinger und Simon zwei gute Chancen zum Ausgleich. In der 50. Minute war es so weit und Jessberger erzielte durch einen Elfmeter das 1:1. Zwei Minuten später erhöhte Amini per Elfmeter auf 2:1 für die Gäste. In der 88. Minute wurde der Kampf der Kaisheimer durch das 2:2 von Jessberger belohnt. (wwei/mit dz)

Tore 0:1 Mohammed Amini (9.), 1:1 Mario Jessberger (54./ FE), 1:2 Mohammed Amini (56./ FE), 2:2 Mario Jessberger (88.) Zuschauer 80

