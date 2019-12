vor 29 Min.

Ein 10 Teiler war der Königsschuss

Carmen Frisch und Tim Gnändiger die neuen Regenten

Traditionell vor Weihnachten richten die Adlerbergschützen Herkheim ihre Königsfeier aus. Zu dieser konnte Vorstand Manfred Schwarz Ortssprecher Michael Stiller, den stellvertretenden Gauschützenmeister Karl Gnugesser, Ehrenvorstand Richard Göggerle sowie Vorstand und Mitglieder des Patenvereins Kleinerdlingen/Holheim begrüßen.

Gemeinsames Weihnachtslieder- singen, begleitet von Michael Deibler am Keyboard, sowie eine weihnachtliche Geschichte standen zunächst auf dem Programm. Außerdem wurden verdiente Mitglieder geehrt. 1. Schützenmeister Manfred Schwarz und Sportwart Steffen Schwarz nahmen dann die Preisverteilung des Königschießens vor. Beim Jahresblattl, einem Wettbewerb außerhalb des Königschießens siegten in der Schützenklasse Steffen Schwarz mit einem 6,0 Teiler und in der Jugendklasse Christian Pur mit einem 13,0 Teiler.

Am Königsschießen teilgenommen haben 30 Schützinnen und Schützen, wobei einige Jungschützen aus der Jugendklasse fielen, so- dass nur noch zwei Jugendliche die fünf Wettbewerbe unter sich ausmachten. Christoph Rühl war der Gewinner in der DSB-Wertung mit 268,3 Punkten. Die anderen vier Wettbewerbe entschied Tim Gnändiger für sich. Mit 327 Ringen wurde er Vereinsmeister, die beiden Pokale gewann er mit einem 560,6 Teiler bzw. 42,1 Ringen. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist ein Unterschied von 0,4 Teiler. So knapp ging die Entscheidung um den Königstitel der Jugend aus. Mit 83,6 zu 84,0 Teiler war Tim Gnändiger der Glücklichere vor Christoph Rühl.

Königin der Schützenklasse wurde Carmen Frisch mit einem 10,0 Teiler. Zum ersten Mal in der Schützenklasse schoss Christian Pur und wurde gleich Vizekönig mit seinem 17,4 Teiler. Dritter im Bunde war Erwin Wiedemann mit einem 20,3 Teiler. (eti)

Weitere Ergebnisse: DSB-Wertung Schützenklasse: 1. Erwin Wiedemann 32,1 Punkten, 2. Carmen Frisch 40,0, 3. Ingrid Luff 50,9. Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Herrenklasse: 1. Nico Graf 379 Ringe, 2. Richard Göggerle 374 (aufgelegt), 3. Steffen Schwarz 357. Vereinsmeister Damen: 1. Carmen Frisch 390 Ringe, 2. Natalie Enßlin 375, 3. Ingrid Luff 367. Vereinsmeister Luftpistole: 1. Stephan Tischinger 326 Ringe, 2. Steffen Schwarz 324, 3. Manfred Schwarz 321. Pokal 1 (Serie): 1. Richard Göggerle 49,8 Ringe (aufgelegt), 2. Nico Graf 49,0, 3. Carmen Frisch 48,6. Pokal 2 (Serie): 1. Ingrid Luff 50,2 Ringe, 2. Carmen Frisch 50,0, 3. Natalie Enßlin 49,7.Pokal 3 (Blattl): 1. Brigitte Graf 29,0 Teiler, 2. Richard Göggerle 66,9 T. (aufgelegt), 3. Erich Graf 105,2 T. Pokal 4 (Blattl): 1. Erwin Wiedemann 3,0 Teiler, 2. Natalie Enßlin 12,3 T., 3. Uwe Kirsch 22,4 T. Luftpistolenpokal: 1. Steffen Schwarz 15,7 Teiler, 2. Erich Graf 31,4 T., 3. Dieter Bletzinger 44,7 T.

