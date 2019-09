00:04 Uhr

Ein Verein im „Schwabenalter“

Das 40-jährige Bestehen wird mit einem abwechslungsreichen Festwochenende gefeiert

Engagiert und voller Tatendrang wie die Vereinsgründer, feierten die rund 170 Mitglieder des Tennisclubs Riesbürg den Eintritt ihres Vereins ins „Schwabenalter“ mit einem abwechslungsreichen Festwochenende. Neben einem mit Showeinlagen örtlicher Vereine gewürzten Ehrungsabend erwartete am Samstag ein Weinfest mit Livemusik und einem großen Brillant-Feuerwerk auf die Besucher, ehe die Feierlichkeiten mit einem großen Doppelturnier am Sonntag ausklangen.

So gesehen ein Abbild der Vereinsstruktur, die durch ein sehr familiäres und freundschaftliches Verhältnis, ein hohes Maß an Engagement und Idealismus sowie die Liebe zum Tennis geprägt ist. Dank des aktiven Vereinslebens, in dem Werte wie Rücksicht, Verantwortung und soziale Aspekte nicht nur vorgesprochen, sondern auch vorgelebt werden, habe das Vereinsleben auch das Leben der Mitglieder, vor allem der Jugendlichen besser gemacht, so Vorstand Alfred Singer.

In ihren Grußworten ließen die Laudatoren, Ehrenvorstand Roland Lindner und Hubert Singer, die Geschichte des Vereins Revue passieren. Von 14 Tennisbegeisterten am 1. Mai 1979 auf Einladung von Reinhold Knaus und Roland Lindner als zweiter Verein der Gesamtgemeinde Riesbürg gegründet, stellte man bereits eine Woche nach der Gründung einen Bauantrag auf zwei Plätze und eine Holzhütte als Lagerraum auf dem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Gelände „Auf der Halde“. Doch die Euphorie wurde durch den Einspruch von Anwohnern jäh gebremst. Es begann ein steiniger Weg durch gerichtliche Instanzen, ehe das Verwaltungsgericht Mannheim endlich grünes Licht für den Bau gab. Mittlerweile auf 70 Mitglieder angewachsen, konnte 1983 endlich mit dem Bau von drei Plätzen und einem gemauertes Vereinsheim begonnen werden. Das schmucke Vereinsgelände wurde nach und nach auf fünf Plätze – wegen der herrlichen Lage am Riesrand nach Aussagen vieler Tennisspieler die schönsten im Ostalbkreis – erweitert.

Riesbürgs Bürgermeister Willibald Freihart lobte die bemerkenswerte Jugendarbeit mit aktuell 40 Jugendlichen und sicherte dem Verein, mittlerweile fester Bestandteil des sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebens, weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu. Mit „Tennis hält jung“ spielte Stephan Linke vom Württembergischen Tennisbund auf die körperliche Fitness der anwesenden Gründungsmitglieder an. Mit der anteilitären Ausrichtung auf Breitensport habe man in Riesbürg alles richtig gemacht. Mit „ich weiß nicht, wie man einen Verein heiraten kann, aber Alfred Singer hat es geschafft“, lobte er das aktive Vereinsleben und das eingebrachte Herzblut. Einlagen des katholischen Frauenbundes und des Tennisclubs rundeten den vom Musikverein Riesbürg umrahmten Ehrungsabend ab. (jubl)

Ehrungen: Württembergischer Tennisbund: Ehrennadel Bronze versilbert: Regina Singer, Alfred Singer; Bronze: Melanie Slavik, Helmut Schäfer, Peter Minder; Ehrenbrief: Marianne Faaß, Werner Betzler.

Interne Ehrungen: 25 Jahre Mitgliedschaft: Monika, Leonore und Wolfgang Bittenbinder. – 40 Jahre: Ulrike und Walter Lettenmeier, Hubert Singer, Manfred Wendler, Alfred Singer.

Ehrenmitgliedschaft: Roland Lindner, Josef und Johann Gritzbach, Erwin und Hans Kaufmann (Gründungsmitglieder) sowie Alfred Singer.

