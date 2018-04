vor 47 Min.

Ein ganzes Leben beim FC Pflaumloch Lokalsport

Mit Helmut Scheffler kommt erstmals ein Mitglied auf 70 Jahre im Verein

Von Gabi Neumeyer

Der Fußball- Club Pflaumloch blickte bei seiner gut besuchten Jahreshauptversammlung im Foyer der Goldberghalle auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Eine Besonderheit gab es bei den Ehrungen: Mit Helmut Scheffler wurde erstmals in der Vereinsgeschichte ein Mitglied für 70 Jahre im Verein ausgezeichnet.

Zu Beginn der Sitzung begrüßte der Vorsitzende Mitgliedswesen Hans Neumeyer die beiden Ehrenvorsitzenden Josef Puchinger und Ernst Dettmann sowie die Ehrenmitglieder Elisabeth Puchinger und Rudolf Horak. Anschließend gab er einen Rückblick über das abgelaufene Vereinsjahr. Es war geprägt von großem gesellschaftlichem Engagement des Vereins, wobei der Höhepunkt unter den zahlreichen Veranstaltungen das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen der Damengymnastikabteilung gewesen sei. Neumeyer dankte allen Helfern und Mitwirkenden für ihre Arbeit. Mit 379 Mitgliedern seien die Zahlen stabil, sagte er weiter und betonte die wachsende Bedeutung des Breitensports im Verein. Den Übungsleitern und Funktionsträgern des Vereins bescheinigte er überdurchschnittlichen Einsatz. Beispielhaft nannte er Elisabeth Puchinger, der er zum 80. Geburtstag gratulierte und die nach wie vor aktiv eine Damengymnastikgruppe leite und beim Eltern-Kind-Turnen aktiv sei. Sein Dank galt nicht zuletzt auch Bürgermeister Willibald Freihart und Pflaumlochs Ortsvorsteher Julian Schwarz für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Die im Vorstand für den Haushalt zuständige Monika Puchinger berichtete über geordnete Finanzen des schuldenfreien Vereins, der das Jahr 2017 mit einem Überschuss abgerechnet hatte. Der Vorstand Sport Klaus Puchinger dankte allen Übungsleitern und dem Sportplatzpflegeteam. Als einzige Baustelle machte er die Jugendarbeit im Bereich Fußball aus mit derzeit nur noch zehn aktiven Spielern von der E- bis zur A-Jugend. Dringend appellierte er an alle Vereinsmitglieder, sich aktiv im Vereinsleben einzubringen. Ute Lang, die Abteilungsleiterin Damengymnastik und Breitensport, stellte das große, 13 verschiedene Übungseinheiten umfassende Angebot der Abteilung vor und ließ das erfolgreiche Abteilungsjubiläum, das am 11. und 12. November mit einem Festabend und einem Mitmachnachmittag mit vielen Gästen gefeiert worden war, Revue passieren. Für die Abteilung Fußball berichtete Timo Schwarz von den sportlichen Erfolgen der aktiven Fußballer, die in der Saison 2016/2017 mit der SG Riesbürg in der Relegation den Aufstieg in die A-Klasse nur knapp verfehlt hatten, und aktuell wieder auf dem zweiten Tabellenplatz stehen.

In sein Grußwort zeigte sich Bürgermeister Willibald Freihart beeindruckt vom umfangreichen Programm des FC, betonte die Bedeutung des Vereins für das Gemeinwesen und sicherte ihm auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

Roland Hammer, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, und Irmgard Feige, Vorstand Veranstaltungen ehrten die langjährigen Mitglieder. Für 15 Jahre (Ehrennadel in Bronze): Patricia Ebert, Markus Bergdolt und Andreas Schulz; für 25 Jahre (Ehrennadel in Silber): Peter Feige, Alexander Lang, Wolfgang Kuchar, Heinz Behringer, Maximilian Berg und Heidi Gröger; für 40 Jahre (Ehrennadel in Gold): Lina Steiner, Karl Böhm, Werner Kränzlein, Andrea Puchinger, Claudia Groß, Alexander Ebert, Holger Graf, Jochen Graf und Birgit Schröppel. Den Vereinsehrenbrief für 50-jährige Treue erhielten Ernst Dettmann, Herbert Kalinna, Wolfgang Neumeyer und Walter Schmitt. Für 70 Jahre Mitgliedschaft bedankte sich der Verein bei Helmut Scheffler mit einem Geschenkkorb.

