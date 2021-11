Infotag bei den Fliegern

Der Luftsportring Aalen lädt ein

Der Luftsportring Aalen ist der größte Fliegerverein Baden-Württembergs. Seit über 60 Jahren bildet der Verein ehrenamtlich aus. In der vereinseigenen Flugschule sind über 30 Fluglehrer in allen Sparten (Motorflug, Motorsegler, Ultraleicht und Segelflug) aktiv. Am 14. November ab 10 Uhr bietet der Luftsportring die Gelegenheit, die Ansprechpartner, den Verein sowie natürlich den Flugplatz kennenzulernen und den Piloten und Fluglehrern Fragen zu stellen. Es wird ein Vortrag zur Einführung gehalten und anschließend besteht auch die Möglichkeit, selbst im Cockpit der Flugzeuge Platz zu nehmen und sich zu informieren. Die Teilnehmer müssen im Segelflug mindestens 14 Jahre alt sein, sonst 16, und dürfen keine gesundheitlichen Einschränkungen haben.

Treffpunkt ist ab 10 Uhr vor dem Tower der Flugleitung. Anmeldung über die Homepage wird empfohlen. Die Veranstaltung findet unter den gültigen Corona-Auflagen statt. Mund-Nase-Bedeckung im Innenraum ist obligatorisch. (pm)