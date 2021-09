Vorschau A-Klasse Nord: Aufschwung durch die „alten Neuen“

Plus Die SpVgg Minderoffingen ist mit vier Siegen geteilter Tabellenführer der A-Klasse Nord. Gegen den SC Nähermemmingen-Baldingen soll die Serie ausgebaut werden.

Kurz vor Saisonbeginn den Trainer zu entlassen, ist normalerweiseweise kein gutes Vorzeichen für die neue Runde. Und doch scheint es im Falle der SpVgg Minderoffingen eine positive Wirkung zu zeigen. Vier Siege aus den ersten vier Ligaspielen und die geteilte Tabellenführung mit dem SV Mauren geben den Verantwortlichen in ihrer Entscheidung Recht.