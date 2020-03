13.03.2020

Generalprobe

Endspurt in der Vorbereitung

Für einige Vereine ist das kommende Wochenende bereits die letzte Gelegenheit für ein Testspiel. Die Bodenverhältnisse sollten inzwischen auch kein Hinderungsgrund mehr sein. Im Einzelnen spielen:

Samstag, 14. März: SpVgg Ederheim – TSV Möttingen, TSV Monheim – SSV Markt Rettenbach (beide 14 Uhr), SG FSV Buchdorf/Daiting – FC Maihingen (alle 14.30 Uhr), TSV Bissingen – TSV Mönchsdeggingen, SG Munzinger SV/FC Birkhausen – SpVgg Minderoffingen (in Birkhausen, beide 15 Uhr), TSV Unterringingen – BC Schretzheim (15.30 Uhr). Sonntag, 15. März: TSV Oettingen 2 – FSV Utzwingen (12.15 Uhr), FC Maihingen 2 – TSV Wemding 2, SV Holzkirchen 2 – FSV Reimlingen 2 (beide 12.45 Uhr), SV Kaisheim – SV Otting, TSV Oettingen – TSV Nördlingen 2, SV Grosselfingen – SC Nähermemmingen-Baldingen, TSV Ebermergen – SpVgg Riedlingen (alle 14 Uhr), FC Maihingen – TSV Wemding, SV Megesheim – SV Obermögersheim (beide 14.30 Uhr), TKSV Donauwörth – TSV Bäumenheim, TSV Hainsfarth – SV Westheim, SV Eggelstetten – TSV Pöttmes II, Sportclub D.L.P. – FSG Mündling-Sulzdorf (in Pfäfflingen), SC Tapfheim – TSV Harburg, SC Wallerstein – (SG) Großsorheim/Hoppingen, FC Nordries – SV Wechingen (in Fremdingen), SpVgg Deiningen – BC Huisheim, FC Marxheim/Gansheim – SV Baar (alle 15 Uhr). (jais)

