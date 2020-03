vor 52 Min.

Großprojekt ohne Schulden gemeistert

Neue Schießstätte ist fast fertig. Dorffest wirft Schatten voraus

Bei der Mitgliederversammlung der Albuchschützen im Dorfzentrum „Alte Schule“ standen der Abschlussbericht über den Neubau der Schießstätte, Berichte der Vorstandschaft, Ehrungen für verdiente Mitglieder, die Preisverteilung des Preisschießens, vor allem aber das anstehende große Dorffest an Pfingsten im Mittelpunkt.

Der 1. Schützenmeister Erich Oswald eröffnete die Versammlung mit Begrüßung des stellvertretenden Gauschützenmeisters Sebastian Pusch, des Ortssprechers Heinrich Burger sowie der Vorstände der örtlichen Vereine. Pusch richtete ein Grußwort an die Versammlung. Er und der 1. Schützenmeister ehrten anschließend mit dem Gauehrenzeichen in Bronze Karl-Heinz Rahm, Margot Braun, Andreas Ruff und Carina Braun. Den Sebastianstaler in Bronze erhielten Karl Bosch, Barbara Imrich, Thomas Kirschner und Markus König. Mit dem Sebastianstaler in Silber wurde Hans Hussel ausgezeichnet. Die Ehrennadel für treue Mitarbeit des Bezirks Schwaben wurde an Michaela Böllmann und Daniel Oswald verliehen. Die besondere Ehrung mit dem Protektorabzeichen des Bayerischen Sportschützenbundes erhielt Rudolf Rösch. Für langjährige Vereinstreue wurden ebenfalls Urkunden und Abzeichen verliehen: für zehnjährige Mitgliedschaft an Daniel Oswald, Andreas Ruff und David Pflanz, für 20 Jahre an Claudia Denteler. 40 Jahre im Verein sind Karl-Heinz Rahm, Fritz Hopf, Fritz Kühn und Werner Steinle.

Schützenmeister Erich Oswald ging in seinem Jahresbericht auf alle Aktivitäten im zurückliegenden Jahr ein. Besondere Höhepunkte waren das traditionelle Lagerhausfest und der Bergausflug zur Nördlinger Hütte. Da der Neubau der Schießstätte nun weitgehend fertiggestellt ist, konnte Martin Rösch vom Bauausschuss einen umfassenden Überblick über die gewaltige Zukunftsinvestition geben. Ergebnis: Die Albuchschützen Schmähingen haben mit Hilfe von Eigenleistungen, Sach- und Geldspenden sowie staatlichen Zuschüssen eine moderne Schießstätte mit elf elektronischen Schießständen im Wert von rund einer halben Million Euro erstellt, ohne Schulden aufnehmen zu müssen. Der Kassenbericht von Jutta Schreiber und der umfangreiche Sportbericht der 2. Sportwartin Daniela Löfflad schlossen sich an.

1. Schützenmeister Erich Oswald erläuterte dann den aktuellen Planungsstand des gemeinsamen Dorffestes anlässlich der Jubiläen 50 Jahre Albuchschützen, 100 Jahre Soldaten- und Veteranenverein und 110 Jahre Obst- und Gartenbauverein. Das Motto lautet „Schmähingen feiert!“ Zum Auftakt findet am Mittwoch, 20. Mai, im ehemaligen Lagerhaus eine Plattenparty für die Jugend statt. Das eigentliche Festwochenende wird an Pfingsten im Festzelt am Schmähinger Weiher gefeiert. Höhepunkte sind der „Volx-Rock“-Abend in Tracht mit der Band „Störzelbacher one&six“ am Pfingstsamstag sowie der Umzug und der Kabarettabend mit Wolfgang Krebs am Pfingstsonntag. Das große Dorffest endet mit dem von der Musikkapelle Reimlingen gespielten „Großen Zapfenstreich“.

Am Preisschießen nahmen 52 Mitglieder teil. Den Hauptpreis für den besten Schuss, eine viertägige Berlin-Reise für zwei Personen, gestiftet von MdB Ulrich Lange, gewann Laura Schreiber. (eo)

zum Dorffest sind im Internet unter www.schmaehingen-feiert.de zu finden.

