19.10.2019

Kampfstarkes Trio

JST-Nachwuchs bei Bezirksmeisterschaft

In Heubach fanden die Bezirksmeisterschaften im Judo für die Jugend U12 statt. Von vier gemeldeten Kämpfern des Judo Sport Teams (JST) Riesbürg konnten wegen Erkrankung nur drei teilnehmen Zuerst waren die weiblichen Judoka an der Reihe. Hier zeigte Emma Enßle eine super Leistung und konnte in ihrer Gewichtsklasse bis 40 kg alle Kämpfe bis auf einen für sich entscheiden, womit sie einen tollen zweiten Platz belegte.

Bei den Jungs kämpfte Tobias Meier in der Gewichtsklasse über 50 kg. Der erfahrene Kämpfer konnte souverän alle Duelle für sich entscheiden und wurde damit Bezirksmeister. Samuel Seybold kämpfte in der Gewichtsklasse bis 43 kg. Er hatte aber einen schlechten Tag erwischt und musste sich seinen beiden Gegnern geschlagen geben.

Mit den Platzierungen bei der Bezirksmeisterschaft haben sich die JST-Kämpfer für die nordwürttembergische Meisterschaft der U12 in Schwieberdingen qualifiziert. (fse)

Themen folgen