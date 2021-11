Eisenbahner räumen ab

ESV-Teams in den Punktspielen und im Pokal erfolgreich

. – Die ESV-Erste stellte bereits in der Startpaarung die Weichen auf Sieg. Nils Singheiser kegelte die überragende Tagesbestleistung von 588 Punkten und nahm seinem Gegner 129 Holz ab. Nebenan holte Dieter Wiedemann den zweiten Mannschaftspunkt für die Nördlinger. In der Schlusspaarung machten Gerd Häusler und Urban Singheiser mit guten Leistungen den 6:0-Erfolg perfekt.

Wiedemann - Starke 515:488 (3:1), Singheiser N. - Kaiser 588:459 (4:0), Häusler - Spielberger 555:468 (4:0) Singheiser U. - Suck 537:516 (2:2)

. – Peter Hauk bekam es in der Anfangspaarung mit dem besten Akteur der Gäste zu tun und musste sich knapp geschlagen geben. Auf der Nebenbahn gewann Lothar Nigel mit hervorragenden 563 Holz seinen Punkt problemlos. Albert Gehring knüpfte in der Schlusspaarung mit herausragenden 560 Holz an die Leistung seines Mitspielers an. Nebenan konnte Richard Lauermann sein Duell ebenfalls für sich entscheiden.

Hauk - Frank 523:533 (1,5:2,5), Nigel - Laber 563:415 (4:0), Gehring - Bobinger 560:491 (3:1), Lauermann - Laßmann 513:482 (2:2)

Packendes Pokalhalbfinale mit tollem ESV-Endspurt

. – Im Pokalhalbfinale mussten der ESV beim SSV Höchstädt antreten. Alle vier Duelle waren bis zum Ende spannend und konnten erst mit den letzten Würfen entschieden werden.

In einem packenden Finale setzten sich am Ende die Nördlinger Kegler knapp um neun Holz durch und zogen damit ins Pokalfinale ein. (mst)

Schadl - Häusler 520:521 (2:2), Aninger - Wiedemann 502:508 (2:2), Strobel - Singheiser U. 499:504 (1:3), Kordik - Singheiser N. 522:519 (2:2)