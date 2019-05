00:01 Uhr

Mauer-Marathon

TSV-ler auf der Chinesischen Mauer

Marathon – mit diesem Begriff verbinden Ausdauersportler in erster Linie Läufe durch Großstädte, flache und schnelle Strecken sowie jede Menge Zuschauer, die in ausgelassener Stimmung die Läufer entlang der Straßen anfeuern.

Ein Marathon der etwas anderen Art wird seit 1999 auf der Chinesischen Mauer ausgetragen, auf der die Athleten ihre Kraft, Ausdauer und Willensstärke unter Beweis stellen können. Immerhin gilt es, auf einer Länge von 42,2 km etwa 2000 Höhenmeter zu bezwingen. Vor wenigen Tagen trat auch der Nördlinger Langstreckenläufer Florian Engert an, um sich dieser Herausforderung zu stellen.

Bei sommerlichen Temperaturen ging es für ihn und 900 weitere Mitstreiter zunächst steil hinauf in die Berge nordöstlich von Peking. Auf der Mauer, dem einstigen Bollwerk gegen die mongolischen Reiter angekommen, führte die Strecke in einem stetigen Auf und Ab über Bergkämme und Gipfel. Hierbei galt es, nicht weniger als 5164 Stufen zu bewältigen, die in ständigem Wechsel unterschiedlich hoch und unterschiedlich tief, teils steil, teils flach den Athleten nicht nur Kraft, sondern auch volle Konzentration abverlangten.

Nach 5 Stunden und 32 Minuten kam Engert ins Ziel und belegte Platz 133. (fe/azi)

