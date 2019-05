vor 21 Min.

Negativbilanz am zweiten Spieltag

Zwei Siege und drei Niederlagen für den TC Riesbürg

Von Volker Roocks

Der zweite Spieltag des TC Riesbürg weist eine negative Bilanz auf: Herren, Damen und Damen 40 mussten Niederlagen einstecken, dafür punkteten die Herren 30 und die Herren 55. Beide Teams setzen sich damit an die Tabellenspitze in ihren Konkurrenzen.

Im Auftaktmatch daheim gegen den TC Sulzdorf mussten die Damen eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen. Mit etwas mehr Einsatzwillen und dem Beistand der Tennisgötter wäre vielleicht mehr drin gewesen. Auf den vorderen Positionen konnten Monika Vierkorn und Kerstin Rauch zwar glatt in zwei Sätzen gewinnen, dafür hatten aber Anki Kurz und die noch unerfahrene Saskia Reichherzer in zwei Sätzen das Nachsehen. Pech hatten Verena Kurz und Katharina Sobek, die in umkämpften Matches im Tiebreak des dritten Satzes mit 4:10 bzw. 5:10 verloren. Fast wäre die Wende in den Doppeln noch geglückt, Anki Kurz/Vierkorn und Verena Kurz/Sobek konnten mit ihren Erfolgen ausgleichen, aber Rauch/Reichherzer verloren glatt zum Endstand von 4:5.

Auch bei der „Müttergeneration“ lief es nicht rund. Die lange Anreise nach Hegnach hat sich nicht ausgezahlt, die Damen 40 kamen mit einer 2:4-Niederlage wieder nach Hause. Regina Singer und Sabine Walke waren zwar jeweils in zwei Sätzen erfolgreich, dagegen waren Inge Spieth in zwei und Marianne Faaß in drei Sätzen auf der Verliererstraße unterwegs. Die Doppel gingen ebenfalls klar an die Gastgeberinnen.

Für die Herrenmannschaft deutet sich eine schwere Saison an, im Heimderby gegen die Zweitvertretung aus Bopfingen unterlag die Singer-Truppe mit 2:7. Nur der laufstarke Felix Herrmann konnte sein Einzel mit 6:1, 6:1 gewinnen. Steffen Singer hielt sich im Spitzeneinzel noch ganz wacker (zweimal 4:6), aber Luca Schramm, Phillip Kurz, Mark Melzer und Bastian Diethei kassierten deprimierende Niederlagen. Herrmann/Diethei gelang im Doppel noch etwas Ergebniskosmetik, der Rest war aber Schweigen.

Besser machten es die Herren 30, die sich mit ihrem 4:2-Erfolg in Gründelhardt an die Tabellenspitze der Bezirksstaffel setzten. Frank Hala an eins sowie Ralf Lindner an zwei mussten sich besser eingestuften Gegnern in zwei Sätzen geschlagen geben, dafür konnten Steffen Weiß und Tobias Ulrich mit ihren klaren Zwei-Satz-Siegen zum Zwischenstand von 2:2 ausgleichen. Beide Teams wählten eine ausgeglichene Doppelaufstellung und hier harmonierten die Riesbürger deutlich besser. Lindner/Ulrich teilten gleich die „Höchststrafe“ (6:0, 6:0) aus und auch Hala/Weiß überzeugten bei ihrem 6:2/6:4- Sieg.

Nichts anbrennen ließen auch die Herren 55, die ebenfalls eine lange Anreise nach Kirchberg an der Murr hatten. Volker Roocks, Herbert Herrle und Hubert Singer hatten bei ihren klaren Zwei-Satz-Erfolgen keine Mühe. Joachim Herrle stand eigentlich auch vor einer lösbaren Aufgabe, erwischte aber einen rabenschwarzen Tag und verlor 2:6, 5:7. An der Seite von Volker Roocks hatte er dann aber noch ein Erfolgserlebnis (6:1, 6:4). Auch Herrle/Singer waren klar die Chefs auf dem Court und gewannen 6:3, 6:1 zum Endstand von 5:1. Das bedeutet zugleich die souveräne Tabellenführung in der Staffelliga.

Nach der „Papierform“ sind die Riesbürger Senioren damit heiße Anwärter für den Aufstieg in die Bezirksstaffel.

