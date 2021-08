In zwölf Partien ungeschlagen geblieben

Nördlinger Denksportler trumpfen bei Outdoor-Turnier in Murrhardt auf

Gemäß der Startrangliste aller Teilnehmer wurden beim Outdoor-Turnier im baden-württembergischen Murrhardt Vierergruppen gebildet. Innerhalb jeder Vierergruppe wurde ein Rundenturnier (einmal jeder gegen jeden) gespielt. Jugendliche konnten sich hierbei durch einen sogenannten „DWZ-Joker“ optional höher in der Startrangliste platzieren lassen, um gegen (noch) stärkere Gegner antreten zu können. Obwohl ihre Siegchancen im Turnier dadurch auf dem Papier sanken, entschieden sich die Nördlinger Jugendspieler Peter Langer, Raffael Turba und Vincent Turba dafür, diese Möglichkeit zu nutzen. Turnierpartien gegen starke Gegner waren ihnen wichtig.

Peter Langer gelang in Gruppe 12 ein souveräner Start-Ziel-Sieg. Gegen die teilweise deutlich älteren Gegner zeigte er mit beiden Farben kreatives und vielseitiges Angriffsschach. So nahm er in manchen Partien seinen Gegnern schon in der Eröffnung entscheidend Material ab und zwang sie so zur Aufgabe. Einmal war er jedoch auch mit einem langwierigen Endspiel konfrontiert, konnte aber auch hier seine gewonnene Spielstärke mit guter Technik in Szene setzen und mit drei Siegen in drei Partien seine Gruppe überlegen gewinnen.

Raffael Turba startete in Gruppe 9 nach einer wechselvollen Partie in einer komplexen Endspielstellung mit einem Remis solide ins Turnier. Dann war er warmgelaufen und ließ zwei Siege in den anderen Partien folgen. Dabei zeichnete er sich vor allem durch das exakte Berechnen komplexer Varianten aus, wodurch er seinen Gegnern stets eine Nasenlänge voraus war. Mit 2,5 von 3 möglichen Punkten konnte er sich wie Peter Langer über den ungeteilten Gruppensieg und einen schönen Pokal freuen.

Raffaels Bruder Vincent Turba konnte in der starken Gruppe 5 eindrucksvoll unter Beweis stellen, welche Fortschritte er gemacht hatte. Obwohl er auf den vierten und letzten Platz der Gruppe gesetzt war, ging er mit offenem Visier in die Partien. Gleich in der ersten Partie musste er sich mit den schwarzen Steinen mit einem äußerst scharfen Königsgambit auseinandersetzen. Hier konnte er den vom Gegner geopferten Gambitbauern nicht nur festhalten, sondern auch den Entwicklungsvorsprung des Gegners schnell ausgleichen und seinerseits einen vernichtenden Königsangriff starten. In der zweiten Partie nutzte er einen Fehler seines Gegners beim Übergang ins Endspiel und gewann auch diese Partie. Die dritte Partie gegen den Co-Führenden in der Gruppe ergab einen hochklassigen Kampf, der folgerichtig in einem Remis mündete.

Die hervorragende Ausbeute von 2,5/3 reichte also beiden Spielern nicht zum ungeteilten Gruppensieg. Das Reglement sah in diesem Fall einen Stichkampf mit verkürzter Bedenkzeit vor. Hier hatte Vincent in beiden Partien gute Chancen, musste jedoch den vorangegangenen kräftezehrenden neun Stunden Turnierschach Tribut zollen und unterlag schließlich im Stichkampf mit 0,5:1,5 denkbar knapp. Über seine Silbermedaille konnte er sich aufgrund seiner tollen Partien und des dadurch erzielten deutlichen DWZ-Plus trotzdem freuen.

Die Nördlinger Erfolgsserie komplettierte Benedikt Förch in Gruppe 1. Als Setzlisten-Erster war er hier der Gejagte. Gegen seine erfahrenen Gegner überzeugte er durch sein solides und geduldiges Spiel und konnte so seine Konkurrenten schließlich niederringen. Mit drei Siegen in drei Partien schraubte er die Tagesbilanz der Nördlinger auf zehn Siege und zwei Remis in zwölf gewerteten Partien.