vor 38 Min.

Soldaten- und Veteranenverein zielt am besten

74 Amateure und Profis in Schmähingen am Schießstand

Mit einer hohen Beteiligung von 74 Schützen aus Dorfvereinen und -gruppierungen fand das jährliche Vereineschießen im Dorfzentrum „Alte Schule“ in Schmähingen statt. Aus Fairnessgründen traten erfahrene Schützinnen und Schützen der Albuchschützen in Teams der anderen Vereine an, in denen sie auch Mitglieder sind. Jeder Teilnehmer durfte fünf Schüsse abgeben. In die Gruppenwertung kamen die jeweils drei besten Schießergebnisse pro Team.

Sieger wurde das Team vom Soldaten- und Veteranenverein Schmähingen mit 518,7 Teilern. Den zweiten Platz belegte der Singkreis der Marienkirche Schmähingen (621,2 Teiler). Die verbliebenen Mitglieder der Albuchschützen belegten mit 756,7 Teilern den dritten Platz, knapp vor der Gruppe „Ü30“ (767,3 Teiler). Der Obst- und Gartenbauverein landete mit 831,5 Teilern auf dem Platz fünf. Dass Integration in Schmähingen funktioniert, bewies die Wirtsfamilie mit dem Namen „MC Krautafleisch“ auf Platz sechs mit 958,1 Teilern. Die erstmals bei dieser Veranstaltung unter dem Namen „buklade Verwandschaft“ angetretenen Vettern und Basen des Hopf/Hofmann-Clans mit ihren Familien erzielten 1039,7 Teiler. Dahinter kam der Posaunenchor Schmähingen auf 1115,2 Teiler und die Kameraden der FFW Schmähingen auf 1295,9 Teiler. Die „rote Laterne“ blieb dem Soldaten- und Kameradschaftsverein Reimlingen mit 1345,6 Teilern. Als beste Einzelschützin wurde Helga Faußner (122,2 Teiler) geehrt. Bester Einzelschütze war Rudolf Rösch (87,0 Teiler) und bester Jugendlicher Nikolai Dollmann (99,8 Teiler). (pm)

