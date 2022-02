Torreiche Testspiele

Fußball Vereine der Region steigen in die heiße Phase der Vorbereitung ein.

Landkreis Das erste Wochenende in diesem Jahr mit Vorbereitungsspielen von Kreisligamannschaften und abwärts brachte viele Tore und auch überraschende Ergebnisse.

Der FSV Reimlingen unterlag dem FC Gundelfingen II (Kreisliga West) hoch mit 1:7. Zwar brachte Hannes Maletzke die Rieser bereits nach neun Minuten in Führung, doch bis zur Halbzeit zogen die Gäste durch die Treffer von Elias Miller (24.), Stephan Zeller (25.) und Bernhard Rembold (41./45.) auf 1:4 davon. Nik Gröpper stellte auf 1:5 (53.), ehe Michael Barth mit einem Eigentor das halbe Dutzend vollmachte (74.). Den Schlusspunkt setzte Peter Matkey in der 86. Minute. Die SpVgg Ederheim gewann gegen den SC Unterliezheim 2:1. Lars Möhnle traf bereits nach neun Minuten zum 1:0. Erst in der 85. Minute konnte Matthias Rauh per Strafstoß ausgleichen, doch zwei Minuten später gelang Joshua Buser das Siegtor der Rieser.

Der TSV Unterringingen gewann gegen die SpVgg Deiningen 3:1. Ein Doppelschlag von Tim Kienmoser und Spielertrainer Mark Wimmer (20./26.) brachte die Heimelf in Führung. Islam Nuraj erhöhte auf 3:0 (56.), der eingewechselte Marco Reiner stellte den Endstand her (77.). Der FC Maihingen gewann das Derby gegen die SG Munzingen/Birkhausen 4:3. Stefan Giesemann brachte den Kreisklassisten in Führung (17.), doch bis zur Pause drehte der Kreisligist das Spiel, Sebastian Hofmann (31.) und Aaron Stimpfle (34./44.) waren die Torschützen. In der 78. Minute gelang Leopold Kohnle der Anschlusstreffer, doch bereits drei Minuten später stellte Jürgen Liebhard per Strafstoß den alten Abstand her. In der Schlussminute traf noch Valentin Ziegler zum Endstand. Der SV Grosselfingen und der TSV Möttingen II trennten sich 1:1. Hannes Niederhuber brachte die Heimelf nach einer Viertelstunde in Führung, fünf Minuten vor Seitenwechsel traf der eingewechselte Markus Schneele zum 1:1. Auf dem Kunstrasenplatz in Wertingen gewann die FSG Mündling-Sulzdorf gegen den VfL Zusamalthein 9:1. Der VfL ging zwar früh in Führung, doch zwei Tore von Marco Prestle (15./41.) brachten die Pausenführung für die FSG. Im zweiten Durchgang schraubten Johannes Fritz (3), Alexander Klaus (2), Michael Fritz und Kilian Böld das Ergebnis auf 9:1. Das Spiel SG Munzingen/Birkhausen gegen die SG Riesbürg wurde abgesetzt. (jais)