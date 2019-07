vor 42 Min.

Zwei FSV-Nachwuchsteams auf dem Treppchen

Marktoffinger Mädchen beim großen Turnier in Holzgerlingen erfolgreich

Im Sommer machen sich Hallensportarten wie Volleyball rar. Die meisten Aktiven tummeln sich im Sand und spielen bei Beachturnieren. Ganz anders die Jugendvolleyballerinnen des FSV Marktoffingen. Sie schwitzten beim größten Jugendvolleyballturnier in Süddeutschland in Holzgerlingen in den Hallen. Dabei bewiesen sie einmal mehr, dass sie im Kleinfeldvolleyball mit zur Spitze Süddeutschlands zählen. Die U13 landete unter 36 Teilnehmern gleich mit zwei Teams auf dem Treppchen (zweiter und dritter Platz) und auch in den anderen Altersklassen konnte sich der FSV gut platzieren. Ein besonderes Highlight gab es bei der Siegerehrung für die FSV-lerin Tina Stimpfle: Sie wurde zur besten Turnierspielerin im U13-Alter gekürt.

Die beiden U13-Teams kämpften sich in zwölf Spielen, wovon sie jeweils nur eines verloren, bis ins Halbfinale. Dort gewann die FSV-Erste sicher gegen Holzgerlingen. Die Zweite musste trotz harter Gegenwehr dem VS Vogelstang Mannheim den Vortritt lassen. Im kleinen Finale sicherten sie sich mit 2:0 gegen Holzgerlingen einen Platz auf dem Treppchen. Ein Leckerbissen war das Endspiel, in dem bei großer Hitze die FSV-Erste und Mannheim über drei Sätze alle Register zogen, bis endlich das Badener Spitzenteam den Turniersieg feiern konnte.

Am Tag zuvor hatten die gleichen Mädels im U14-Alter nur knapp das Treppchen verpasst. Mit einem vierten und einem neunten Platz unter 40 Teilnehmern waren sie sehr zufrieden. Die älteren FSV-Mädchen nahmen am U18- und am U16-Turnier teil. Sie landeten zwar in beiden Turnieren nur im Mittelfeld, gewannen aber gegen die starke Konkurrenz eine Menge an Spielerfahrung dazu. (jw)

