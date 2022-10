Augsburg

Brave Maihingerinnen unterliegen in Pfersee

Gegen Pfersee Augsburg wollte den Maihingerinnen trotz guter Chancen kein Treffer gelingen. Im Bild: Nina Lämmer (am Ball) und Eva Enslin.

Plus Frauenfußball Bezirksoberliga: Die Damen des FC Maihingen verlieren mit 0:4. Gegen den robust spielenden TSV Pfersee Augsburg fehlt es den Rieserinnen an Härte.

Von Elisabeth Koukol

Eine deutliche Niederlage haben die Maihinger Fußballerinnen am Sonntag in Augsburg kassiert. Dabei hätte es auch ein Sieg werden können, wenn die Rieserinnen in der ersten halben Stunde ihre Chancen zur Führung genutzt hätten.

