Eine Nördlingerin ist zurück an alter Wirkungsstätte

Plus Johanna Klug hatte in Nördlingen schon mit 14 Jahren ihre ersten Einsätze in der Bundesliga. Nach vier Jahren in Marburg kehrt sie nun in ihre Heimatstadt zurück.

Von Kurt Wittmann

„Meine Heimat ist Nördlingen. Den Gedanken, Basketball und Familie an einem Ort zu haben, hat die Entscheidung leicht gemacht“, sagt Johanna Klug, die nach vier Jahren im Trikot des BC pharmaserv Marburg ins Ries zu ihrem Heimatverein zurückkehrt. Nach Abschluss ihres Bachelor-Studiums zieht es die mittlerweile 24-Jährige wieder zurück aus Hessen nach Bayern, zum einzig verbliebenen bayerischen Erstligisten, zu dem Club, bei dem ihre Basketball-Karriere begann.

