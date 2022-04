Basketball

17:00 Uhr

Nördlinger Heimspiel in der Trainingshalle

Punktspiele der Nördlinger Basketballmänner in der altehrwürdigen Mehrzweckhalle waren in der jüngeren Vergangenheit selten, aber es gab sie – hier mit Robin Seeberger (hinten) in der Bayernligasaison 2015/2016.

Plus Nördlinger Regionalliga-Team tritt an diesem Wochenende ausnahmsweise in der altehrwürdigen Mehrzweckhalle an. Der Tabellenvierte Dachau Spurs kommt mit einer guten Bilanz ins Ries.

Von Max Scherer

In beeindruckender Manier drehten die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am vergangenen Wochenende einen zweistelligen Rückstand beim Tabellenzweiten und womöglich größten Konkurrenten um den Aufstieg, den Baskets aus München. Am Ende gewann das Team von Trainer Mohammed Hajjar verdient mit 91:81. Seit 15 Spielen ist der Spitzenreiter nun schon unbesiegt und will es auch nach dem Heimspiel am heutigen Samstag bleiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen