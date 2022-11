14. Niederlage für TSV Nördlingen II

Plus Fußball-Bezirksliga: Der TSV Meitingen gewinnt mit 3:0 gegen das Schröter-Team.

Einen verdienten 3:0-Sieg hat der TSV Meitingen bei der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen gelandet. Die Rieser hielten bis zur 80. Minute ein 0:1, bevor ausgerechnet der Ex-Nördlinger Michael Meir mit einem Doppelschlag die 14. Niederlage im 16. Saisonspiel besiegelte.