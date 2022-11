Rückschlag für Marktoffingens Volleyball-Damen

Plus Damen-Volleyball Bayernliga: FSV I verliert in Mauerstetten mit 1:3.

Am dritten Spieltag haben die Damen I des FSV Marktoffingen ihr erstes Auswärtsspiel mit 1:3 gegen den SV Mauerstetten verloren. Dabei sah es eigentlich lange Zeit gar nicht nach einer Niederlage aus.