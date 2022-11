Erfolg für junge Turnerinnen

Schülerinnen C von TSV Harburg und SpVgg Deiningen gewinnen die Gauliga.

Nach zweijähriger coronabedingter Pause haben die Mädchen der Altersklasse Schülerinnen C des TSV Harburg wieder bei den Wettkämpfen im Bayern-Pokal (Gauliga) an die Geräte gehen können. In dieser Wettkampfklasse startete der TSV dieses Jahr als Turngemeinschaft mit der SpVgg Deiningen.

Bereits beim ersten Durchgang dieser Wettkampfserie erreichten Hanna Strauß, Pia Rathsam, Magdalena Köhnlein, Lina Starz und Laura Scherb den ersten Platz. Beim zweiten Wettkampf im Oktober musste das Quintett zuerst am Zittergerät Schwebebalken antreten. Dabei mussten aufgrund der Anspannung gleich mehrere Absteiger in Kauf genommen werden. Am zweiten Gerät Boden konnte mit konzentrierten Übungen der schwache Start vergessen gemacht werden. Alle konnten ihr turnerisches Können mit fehlerlosen Übungen zeigen. Am Sprung präsentieren die Mädchen souveräne Hocken und Handstützüberschläge. Laura Scherb konnte sogar die Tageshöchstnote ergattern.

Laura Scherb holt noch einmal die Höchstnote des Tages

Am Stufenbarren schließlich boten die Mädels sehr wenig Spielraum für Abzüge. Erneut erhielt Scherb die höchste Note des Tages. Am Ende erreichte das Team den Tagessieg. Zusammen mit dem Ergebnis des ersten Durchgangs erzielten sie hervorragende 487,95 Punkte. In den Einzelplatzierungen finden sich mit Laura Scherb auf Platz eins und Lina Starz auf einem tollen zehnten Platz zwei Turnerinnen unter den Top Ten bei 47 Starterinnen.

Mit dem Sieg in der Gauliga des Turngau Oberdonau hat sich das Quintett für den Regionalentscheid qualifiziert, worauf sich die jungen Turnerinnen aktuell gewissenhaft vorbereiten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch