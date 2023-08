Rieser Flugsportler fliegen nach Stockholm

Zehn Mitglieder des Rieser Flugsportvereins sind mit fünf Flugzeugen von Nördlingen nach Stockholm geflogen. Dort gab es einiges zu sehen.

Fünf Maschinen mit jeweils zwei Piloten des Rieser Flugsportvereins sind dieses Jahr in die schwedische Hauptstadt Stockholm geflogen. Der Abflug zur zweistündigen ersten Etappe mit jeweils zwei Piloten bis nach Magdeburg erfolgte am späten Nachmittag. Am nächsten Morgen führte die Flugroute von Magdeburg vorbei an der Müritzer Seenplatte und über die Ostsee zum Tankstopp in Eslöv, einem kleineren Flugplatz nördlich von Malmö.

Nach dem Tanken ging es gleich weiter nach Kronoberg und weiter vorbei an Linköping und Norrköping zur Hauptstadt der Schweden. Die Landung erfolgte auf dem Flugplatz Stockholm Ska-Edeby westlich am Stadtrand, unweit des königlichen privaten Wohnsitzes Schloss Drottningholm. In Stockholm besuchten die Rieser Flieger die Altstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem königlichen Schloss und dem Nobelmuseum.

Rieser fliegen über Wallander-Insel Ystad

Am folgenden Tag reisten die Flieger per Boot zur Insel Djurgarden einem Stadtteil im Osten Stockholms, zum Besuch des Abba-Museums. Im Anschluss folgte der Besuch des Vasa-Museums, ebenfalls auf Djurgarden, welches das gesunkene Kriegsschiff Vasa zeigt. Es sank am 10. August 1628 bei seiner Jungfernfahrt nach nur etwa 1300 Metern Fahrtstrecke bei normalem Seegang wegen schwerwiegender konstruktiver Instabilität.

Einen weiteren Tag später starteten die Nördlinger Flugzeuge morgens vom Ska-Edeby flygfält (Flugplatz) zum Rückflug nach Deutschland. An der Südküste Schwedens überflog man das Städtchen Ystad, in welchem die schwedische Krimiserie mit Kommissar Kurt Wallander spielt. Nach dem Überflug der Baltischen See landete man in Stralsund. In der Hansestadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt, wurde nochmals Halt gemacht, bevor es am darauf folgenden Tag mit Südwestkurs von Stralsund über Magdeburg vorbei an Leipzig und Erfurt zurück an den Flugplatz Nördlingen ging. (AZ)