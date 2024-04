Fußball

Auch zehn Nördlinger sind für den SV Erlbach nicht zu bezwingen

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV gerät früh in Unterzahl, kämpft aber leidenschaftlich und schnuppert sogar am Sieg. Mit dem 1:1 können die Rieser am Ende gut leben.

Von Klaus Jais

„Zumindest haben wir nicht verloren“, erklärte Lukas Lechner, der Trainer des SV Erlbach, nach dem 1:1 (0:0) beim TSV Nördlingen. Es war der vierte Vergleich der beiden Teams in der Fußball-Bayernliga Süd und die Oberbayern haben noch nie gegen Nördlingen gewonnen. Die Gäste spielten vor 410 Zuschauerinnen und Zuschauern nicht, wie man es von einem Tabellenzweiten erwarten durfte, obwohl sie nach einer frühen Roten Karte gegen Nico Schmidt 83 Minuten lang in Überzahl waren.

Gegenüber dem 2:1-Sieg in Rain nahm TSV-Trainer Karl Schreitmüller eine Änderung in der Startelf vor: Für den erkrankten Manuel Meyer spielte Luca Trautwein von Beginn an. Aber nicht nur Meyer war erkrankt, auch Jonathan Grimm musste passen. Gleich die erste TSV-Ecke war von Pech begleitet, denn der Kopfball von Paul Rauser war optimal – nur stand Nico Schmidt genau in der Flugbahn (4.). Nach sieben Minuten zog Schiedsrichter Maximilian Ziegler erstmals den Unmut der Zuschauer auf sich, als er Nico Schmidt nach einem Foul an Christopher Obermeier rund 20 Meter vor dem Tor völlig überzogen die Rote Karte zeigte. Denn die Verhinderung einer hundertprozentigen Torchance war es mitnichten.

