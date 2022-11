Fußball Bezirksliga

07:00 Uhr

Können sich Maihingen und Nördlingen II revanchieren?

Leistungsträger in der Abwehr des FC Maihingen: Alexander Göck.

Plus Fußball Bezirksliga Schwaben Nord: Maihingen und Nördlingen II treffen mit Günzburg und Ecknach auf Gegner, die sie in der Hinrunde beinahe besiegt hätten.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Letztmalig in diesem Jahr ist in der Fußball-Bezirksliga Nord ein kompletter Spieltag angesetzt. Der FC Maihingen, der vor drei Wochen zuletzt spielte, muss zum Tabellenführer FC Günzburg (Samstag, 14 Uhr) und der TSV Nördlingen II spielt am Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenzwölften VfL Ecknach, der nur zwei Punkte Abstand zum Relegationsplatz hat.

