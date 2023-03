Das sind die kommenden Personalien der Fußball-Kreisliga Nord

Plus Die meisten Trainer der Kreisliga Nord haben auch für die nächste Saison unterschrieben. Wir haben nachgefragt, wo sich etwas ändern wird.

Nach den drei Nachholspielen am vergangenen Wochenende greifen am 25. und 26. März auch die restlichen acht Mannschaften der Fußball-Kreisliga Nord wieder in das Geschehen ein. Die Rieser Nachrichten haben mit Abteilungsleitern und Trainern der 14 Vereine Kontakt aufgenommen und insbesondere personelle Neuigkeiten abgefragt und den aktuellen Stand der Dinge bei den Kreisliga-Clubs abgefragt.

Beim TSV Hainsfarth lief die Vorbereitung planmäßig ab. Neben den Trainingseinheiten fanden auch einige Testspiele statt. Gegner waren unter anderem TV Markt Weiltingen, SV Segringen, SG Riesbürg, SC Polsingen und der SV Straß. "Wir hatten keine personellen Veränderungen während der Winterpause. Langzeitverletzte hatten wir in dem Sinn nicht. Zum Ende der Saison war das Problem einfach die große Zahl an Spielern, die zeitgleich ausgefallen sind. Momentan gibt es keine Ausfälle und wir hoffen mit der kompletten Mannschaft in die Runde gehen zu können. Wir konnten mit Felix Schmidt für die Saison 2023/24 verlängern, worüber wir sehr glücklich sind, weil er ein hervorragender Trainer ist", erklärt Spartenleiter Holger Meyr.

Peter Reschnauer vom SV Kicklingen-Fristingen teilt mit: "Wie es weitergeht, beziehungsweise wie das Trainerteam zur neuen Saison aussieht, werden wir sehr zeitnah selbst in der Presse platzieren." Beim SV Donaumünster-Erlingshofen bleibt Jürgen Sorg auch in der Saison 2023/24 der Spielertrainer. Das hat Roland Pfefferer mitgeteilt, der ergänzt: "Einziger Spielerabgang ist Adrian Hoti, der zum BC Schretzheim gewechselt ist." Auch bei der SpVgg Riedlingen gibt es keine Änderungen. "Trainer ist weiter Florian Steppich. Es gab keine Abgänge und als Zugang konnten wir Johannes Heckel vom SV Münster gewinnen", erklärt Michael Braunwart.

Oettingen, Marktoffingen und Holzkirchen verlängert mit den Trainern

Timo Czernoch vom SV Holzheim teilt mit: "Wir konnten bereits bei der Weihnachtsfeier Anfang Dezember verkünden, dass Thomas Weber auch im neuen Jahr unser Coach bleibt. Beide Seiten sind äußerst zufrieden mit der Gesamtsituation und der Zusammenarbeit zwischen allen Reihen. Personell ist lediglich Michael Feistle zum SV Aislingen gewechselt, neu zu uns gestoßen ist Kevin Brauer, zuletzt beim SV Lohhof aktiv." Andreas Meister, der Abteilungsleiter des TSV Wemding, bestätigt, dass Chris Luderschmid Spielertrainer bleibt: "Wir gehen mit ihm auch in die neue Saison." Meister freut sich, dass die Langzeitverletzten langsam zurückkommen: Konrad Reicherzer ist nach seiner Knieverletzung bereits wieder im Kader, genauso wie Daniel Kröll und Robert Riedel. Auch der in der Vorrunde öfters fehlende Cedric Schweiger spielt bereits wieder.

Martin Grebel von der SG FSV Buchdorf/Daiting erklärt kurz und bündig: "Die Trainerfrage für nächstes Jahr ist geklärt, Andreas Maier wird auch in der nächsten Saison unser Trainer sein." Auch beim TSV Oettingen bleibt der Trainer in der Saison 2023/24 Christoph Greiner. Das hat der sportliche Leiter Martin Stano mitgeteilt. Der FSV Marktoffingen teilte mit, dass Trainer Martin Klaus auch für die kommende Saison zugesagt hat. Mannschaft und Vereinsführung seien mit der Arbeit des Trainers nicht nur am Spielfeldrand und Trainingsplatz voll zufrieden. Auch im Bereich Teambildung würden immer wieder Aktionen gestartet, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins (wir berichteten).

Bereits berichtet wurde über die Trainersituation beim SV Holzkirchen, wo Spielertrainer Philipp Buser verlängert hat, sowie beim FSV Reimlingen, wo Stefan Fischer aufhört. Die Wege von Spielertrainer Bernhard Schuster (33) und dem Kreisligisten FC Mertingen trennen sich nach dieser Saison, aber nur was dessen Trainertätigkeit betrifft. "Nach fünf Jahren war es Zeit für neue Impulse, wobei aber zwischen Bernhard und dem Verein bestes Einvernehmen besteht. Als Spieler bleibt er uns erhalten", sagt FCM-Abteilungsleiter Martin Sailer. Neuer Cheftrainer wird Florian Prießnitz (34).

Reimlingen und Möttingen suchen noch neue Übungsleiter

Auf Trainersuche sind somit nur noch der FSV Reimlingen und der TSV Möttingen. "Ich kann aktuell noch keine Rückmeldung geben. Wir befinden uns noch in Gesprächen", erklärt Oliver Heider, der Abteilungsleiter der Möttinger Fußballer. Bei der SG Alerheim wird der aktuelle Trainer Timo Fackler nur noch in dieser Saison die Kommandos geben. "Das war so abgestimmt und vereinbart. Natürlich auch schade, wir sind mit ihm sehr zufrieden. Er hat uns in einer schwierigen Lage übernommen, aber dann durch seine Art und Ideen wieder auf Kurs gebracht. Ich bin mir sicher, dass auch weitere Stationen mit Timos Arbeit zufrieden sein werden", erklärt Abteilungsleiter Lars Rau.

Neuen Schwung soll in Alerheim ab Sommer Tobias Fuchsluger (32) vom SV Kicklingen-Fristingen mitbringen. "Wir hatten gute Gespräche mit ihm und sind froh, dass er sich nun der SGA anschließt. Timo hinterlässt einen guten und gesunden Kader, den Tobias dann durch seine Erfahrung taktisch und auch individuell weiterbringen soll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias, die Weichen sind soweit gestellt. Jetzt gilt der Fokus aber noch auf die jetzige Saison mit dem Ziel Klassenerhalt. Wir haben noch schwierige Spiele vor uns und die Tabelle zeigt, dass jeder Punkt zählt“, erklärt Rau abschließend.