Fußball in Nordschwaben: Sind die Belange der Reserve-Kicker egal?

Plus Die Einteilung der Fußballligen im Kreis Donau sorgt weiter für Diskussionen, Knackpunkt bleibt die B-Klasse. Für die Reserven der darin vertretenen Vereine bessert sich nichts, sagt der Abteilungsleiter des SV Grosselfingen.

Sie werden gerne mal übersehen, spielen rustikalen Fußball und sind nur schwer in eine Liga einzuteilen, aber für einen Amateur-Verein sind sie essenziell: die Reserve-Mannschaften. Im Ries tragen sie ihre Spiele gerne vor denen der ersten Mannschaft aus – das ging schon mit der Ligeneinteilung des vergangenen Jahres nicht immer und wird mit der neuen vereinten B-Klasse sogar noch seltener möglich sein, beklagt Michael Mühlbacher, Abteilungsleiter Fußball beim B-Klassisten SV Grosselfingen.