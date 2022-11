Deiningen ringt den Tabellenführer nieder

Plus Kreisklasse Nord 1: Verdienter 1:0-Sieg des Verfolgers im Spitzenspiel. Harburger Heimpleite gegen Monheim beschert der SpVgg Platz zwei.

Gleich nach dem Wechsel das Tor des Tages, als Michael Jais nach Flanke von Chlebisz sehenswert zum 1:0 einköpfte (47.). In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte und weitgehend faire Partie, wobei sich das Geschehen bei ausgeglichenen Spielanteilen zumeist im Mittelfeld abspielte. Außer Tim Betzlers 16-Meter-Schuss übers Gästetor (72.) waren keine nennenswerten Torszenen mehr zu verzeichnen, sodass es beim knappen Sieg für die SpVgg Deiningen blieb. Für Flotzheim endet damit die Siegesserie, die vier Spiele lang hielt.