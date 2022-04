Fußball-Kreisliga Nord

Ein Rieser Gipfeltreffen nach dem anderen

Plus Maihingen und Holzkirchen sind in der Fußball-Kreisliga Nord die Gewinner des Osterwochenendes. Der TSV Möttingen fällt hingegen mit zwei weiteren Niederlagen immer mehr zurück.

Von Jim Benninger

FC Maihingen – TSV Hainsfarth 0:0. – Das schnelle gute Spiel in der ersten Halbzeit verflachte nach dem Wechsel und verdiente damit letztlich auch keinen Sieger, wenngleich die Heim-Elf die besseren Möglichkeiten hatte. Zunächst klärte allerdings Alexander Göck eine Kopfballablage von Luca Stropek zur Ecke für die Gäste und Torwart Jung klatschte gegen Aaron Stimpfle aus spitzem Winkel ab, der danach auch noch knapp am Gästetor vorbeischoss. Raphael Stimpfle köpfte über den Kasten, Nico Leisters Heber ging am Heimgehäuse vorbei und einen Schlenzer von Aaron Stimpfle lenkte Maximilian Jung übers Tor.

