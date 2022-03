Wemding siegt glücklich im Spitzenspiel

Plus Das Tor des Tages gegen Hainsfarth fällt vor 250 Zuschauern schon nach wenigen Sekunden. Auch Holzkirchen, Möttingen, Maihingen und Reimlingen gewinnen; Oettingen mit Remis.

