Fußball-Landesliga Südwest

vor 49 Min.

Nördlingens Fußballer: Zwei Spiele, zwei Tore, vier Punkte

Flugstunde von Nördlingens Abwehrmann Nico Schmidt (im weißen Trikot) und dem starken Neuburger Torhüter Dominik Jozinovic. Der Gästeschlussmann ließ am Karsamstag nur einen Gegentreffer zu.

Plus Der sonst so offensivfreudige Spitzenreiter TSV Nördlingen ist am Osterwochenende eher als Minimalist unterwegs. Trotzdem können die Kerscher-Schützlinge ihre Tabellenführung ausbauen.

Von Klaus Jais

Vier Punkte legten sich die Landesligafußballer des TSV Nördlingen bei ihren beiden Heimspielen ins Osternest. Obwohl sie am Karsamstag gegen den VfR Neuburg das bessere der beiden Spiele zeigten, reichte es nur zu einem 1:1. Eine ersatzgeschwächte Mannschaft kam dann am Ostermontag in einem chancenarmen Spiel gegen den FC Memmingen zu einem 1:0-Sieg durch das einzige Tor von Alexander Schröter.

