Fußball-Landesliga Südwest

08:00 Uhr

Nördlinger Härtetest auf dem Weg zum Titel

Schwer zu zählen, wie viel TSV’ler in dieser stattlichen Jubeltraube versammelt sind. Gelingt am Sonntag ein Erfolg in Gilching, ist dem Team die Landesliga-Meisterschaft kaum noch zu nehmen.

Plus Im Idealfall kann der TSV Nördlingen beim Auswärtsspiel am Sonntag in Gilching vorzeitig die Meisterschaft feiern. Die Aufgabe beim Dritten ist allerdings schwer.

Von Klaus Jais und Robert Milde

Drittes Spitzenspiel in Folge für den Landesliga-Tabellenführer TSV 1861 Nördlingen. Nach dem 1:1 in Ichenhausen und dem souveränen 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Sonthofen geht es am Sonntag (15 Uhr) zum aktuellen Tabellendritten TSV Gilching/Argelsried. TSV-Trainer Daniel Kerscher bringt die Ausgangssituation vor dem drittletzten Spieltag auf den Punkt, wenn er sagt: „Um Gilching auf Distanz zu halten, gilt für uns vor allem: Verlieren verboten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen