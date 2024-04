Fußball

08:16 Uhr

Maihingerinnen nutzen ihre Chancen nicht

Eine deutliche Leistungssteigerung reichte nicht, um gegen Burgau Punkte mitzunehmen. Kurz nach der Halbzeit gerieten die Rieserinnen in Rückstand.

Mit der Einstellung und dem Willen war Trainer Fabian Piechatschek zufrieden, dass es dennoch nicht zum Punktgewinn reichte, lag am effektiveren und abwehrstarkem Heimteam. In der ersten Halbzeit noch griffiger und mit guten Tormöglichkeiten, hatten die Maihingerinnen ihre beste Phase vor der Halbzeit. Dabei gab es viel Glück für das Heimteam, dass ihre Torhüterin nach harter Attacke gegen Lisa Koukol nicht mit Rot vom Platz musste. Zum Punktverlust kam hinzu, dass zwei ebenfalls abstiegsgefährdete Teams gewonnen haben und so das Abstiegsfeld noch enger zusammengerückt ist. Dabei begann die Partie gut.

Die besseren Möglichkeiten hatten in der Anfangsphase nämlich die Maihingerinnen. Schon in der ersten Spielminute wurde Lena Wiedemann einschussbereit geblockt und wenig später war der Pass von Emily Uhl auf Lisa Koukol war einen Tick zu lang. Nach acht Minuten marschierte Pauline Herrle in den Strafraum, ihren Schuss konnte eine Abwehrspielerin zur Ecke lenken. Erst ab der 15. Spielminute kamen die Burgauerinnen besser ins Spiel kamen und hatten in der 16. Minute ihre erste Möglichkeit. Die Abwehrreihen hatten beidseits gut zu tun und standen gut.

