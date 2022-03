Fußball

14.03.2022

Schülers zweites Saisontor sichert den Punkt für den TSV Nördlingen 2

Luis Schüler (blau-weiß) erzielte das 1:1 für die U23 des TSV Nördlingen in Günzburg.

Plus Mit dem Remis in Günzburg ist die Vorrundensaison in der Bezirksliga Nord für den TSV Nördlingen 2 komplett. Mehrere Verletzungen drüben jedoch den Punktgewinn.

Von Klaus Jais

Mit dem Spiel FC Günzburg – TSV Nördlingen 2 ist die Vorrundensaison der Fußball-Bezirksliga Nord nun komplett. Mit dem 1:1 zeigten sich die Rieser zufrieden; in acht Auswärtsspielen kassierten sie bislang lediglich neun Gegentore, haben aber andererseits erst achtmal auf gegnerischen Plätzen ins Schwarze getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen