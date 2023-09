Fußball

SV Erlbach gegen TSV Nördlingen: Das Duell der Zuschauermagneten

Plus Fußball Bayernliga Süd: Erlbach und Nördlingen haben sehr treue Anhänger und treffen am Freitagabend aufeinander. In Erlbach herrscht eine besondere Atmosphäre.

Von Klaus Jais

Zu ungewohnter Zeit bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen sein sechstes Auswärtsspiel: Schiedsrichter Fabian Kilger (TSV Mauth, Gruppe Wolfstein) pfeift die Partie beim SV Erlbach in der Holzbau Grübl Arena an diesem Freitagabend um 19 Uhr an. Für die Rieser sind die Vorzeichen gut, denn gegen den kommenden Gegner hat man bisher noch nicht verloren. Auch die Atmosphäre bei den fußballverrückten Oberbayern sorgt für Vorfreude.

15 Tore, 23 Punkte: Die Erlbacher Minimalisten haben am vergangenen Spieltag wieder zugeschlagen. Die Holzland-Kicker sprangen dank eines 1:0-Auswärtserfolgs bei Türkspor Augsburg auf den vierten Rang. Den goldenen Treffer erzielte Angreifer Leonhard Thiel, der mit seinem vierten Saisontreffer für den siebten Sieg seiner Farben sorgte. In der vierten Spielminute ereignete sich die letztlich alles entscheidende Szene: Einen Bilderbuch-Angriff über Maximilian Sammereier und Sebastian Hager verwandelte Thiel in Torjäger-Manier zum 0:1. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und völlig verdient gewonnen“, freute sich Erlbachs verletzter Spielertrainer Lukas Lechner (34), der den kommenden Aufgaben relativ gelassen entgegenblicken kann. In der internen Trefferliste des SVE liegt nur Thomas Breu mit fünf Treffern vor Thiel.

