Fußball

vor 47 Min.

Toto-Pokal: Maihingen bezwingt Ederheim erst im Elfmeterschießen

Plus Im Vergleich Kreisliga gegen A-Klasse hält Ederheim 90 Minuten lang ein 0:0 gegen Maihingen. Am Ende siegt der favorisierte FCM in der Elfmeter-Lotterie.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der Favorit setzt sich letztlich durch, wenngleich erst im Elfmeterschießen: Im Viertelfinale des Toto-Pokals gewann der Kreisligatabellenführer FC Maihingen vor 200 Zuschauerinnen und Zuschauern beim A-Klassisten SpVgg Ederheim mit 4:3. Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0.

Nach einer Viertelstunde vergab die Heimelf die Gelegenheit zum 1:0. Wegen eines Handspiels entschied Schiedsrichter Steffen Brenner auf Elfmeter, doch Neuzugang Rudolf Lehmann (kam vom SV Megesheim) schoss mehr oder weniger dem FCM-Torwart Martin Fischer in die Arme. Die Gastgeber suchten durchaus die Offensive: Einem starken Solo von Lars Möhnle fehlte der Abschluss (24.) und Daniel Deininger visierte das Außennetz an (26.). Gästetrainer Joachim Dewein reagierte auf die Offensivschwäche seiner Mannschaft, indem er noch vor Seitenwechsel seine Stammspieler Jürgen Liebhard (33.), Dominik Göck (37.) und Aaron Stimpfle (41.) einwechselte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .