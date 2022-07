TSV Nördlingen holt sich den ersten Saisonsieg

Plus Die Bayernliga-Kicker des TSV Nördlingen bezwingen souverän den favorisierten FC Ingolstadt II mit 3:1. Stürmer Nicolai Geiß in die Startelf zu nehmen erweist sich als goldrichtig.

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat einen Fehlstart eindrucksvoll verhindert und beim FC Ingolstadt 04 II mit 3:1 gewonnen, wobei das Endergebnis bereits nach 33 Minuten feststand. Gegenüber der 1:2-Niederlage gegen den FC Ismaning veränderte Trainer Karl Schreitmüller eine Position in der Startelf: Für Julian Brandt spielte Nicolai Geiß. Seine Hereinnahme machte sich bezahlt.