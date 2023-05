U19-Bezirksoberliga: Meister Nördlingen erreicht 2:2 in Memmingen

Trotz vorzeitigem Titelgewinn lassen die U19-Kicker des TSV Nördlingen nicht locker und spielen in Memmingen stark auf. Am Ende steht ein 2:2.

Die Fußball-U19-Junioren des TSV 1861 Nördlingen haben im Spitzenspiel gegen die Memminger U18 ein 2:2-Remis geholt. Die Rieser standen schon vorher als Meister fest, zeigten laut Coach Göttler aber dennoch eine ihrer besten Leistungen der Saison.

Von Beginn an dominierten die Gäste die Partie und ließen nur äußerst wenige Torchancen zu. Jan Reicherzer und Niklas Rothgang vergaben die ersten beiden Chancen, als sie jeweils im Eins-gegen-Eins am starken Torhüter Lukas Mändler scheiterten. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit (40.) konnten die A-Junioren Kapital aus der starken Überlegenheit schlagen und gingen verdient durch Jan Reicherzer in Führung, der glänzend von Thomas Schmid bedient wurde.

Dem Freudenjubel der jungen Rieser Mannschaft machte Enver Örenay ein schnelles Ende, indem er direkt nach dem Anspiel das Gästetor anvisierte und von der Mittellinie – aus circa 40 Metern – zum 1:1-Ausgleich traf (42.). Nur wenige Augenblicke später konnte Magnus Pfeiffer durch einen direkten Freistoß auf 2:1 für die Hausherren erhöhen. Durch diesen Doppelschlag kurz vor der Pause stellte die U18 des FC Memmingen den Spielverlauf völlig auf den Kopf, und so ging es mit 2:1 in die Pause.

U19-Bezirksoberliga: TSV Nördlingen macht nach Pause weiter Druck

Die U19 des TSV 1861 Nördlingen knüpfte nahtlos an die erste Halbzeit an, und so war es auch im zweiten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. In der 70. Minute belohnte Bastian Köninger seinen starken Auftritt mit dem 2:2-Ausgleich. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Walter Maucher stand es zwischen der U18 des FC Memmingen und der U19 des TSV 1861 Nördlingen pari, sodass sich die jungen Rieser mit einem Punkt begnügen mussten.

„Wir sind hochzufrieden mit dem Auftritt unserer Mannschaft, denn nach dem Gewinn einer Meisterschaft ist es nie einfach, die Spannung aufrechtzuerhalten. Diese Aufgabe haben wir mit Bravour gemeistert. Es klingt etwas komisch, wenn ich nach einem Unentschieden sage, dass dieses Spiel eine unserer besten Partien dieses Jahr war, und dennoch ist es so“, erklärte Trainer Michael Göttler. Nach einem spielfreien Wochenende empfangen die A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen zum Saisonabschluss den TSV Schwabmünchen (20. Mai, 15 Uhr). (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle, Schmid, Truffellini, Rothgang, Thum, Prpic, Köninger (77. Bischof), Lechler, Reicherzer (58. Dauser), May (82. Diemer), da Cunha (72. Geiß).