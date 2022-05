Der erste Meisterjubel kommt aus Donauwörth

Die Elf des TKSV Donauwörth hat sich vorzeitig den Titel in der Fußball-B-Klasse Nord I gesichert. Warum der Rieser Vorstoß zur Neustrukturierung der unteren Klassen gescheitert ist.

Beim TKSV Donauwörth ist der Jubel grenzenlos. Die Mannschaft holte sich in der B-Klasse Nord I vorzeitig die Meisterschaft. „Wir haben darauf hingearbeitet“, freut sich Vorsitzender Ali Öz.

Dass Titel und Aufstieg aber so früh schon gesichert werden konnten, sei für alle überraschend gekommen. Zu verdanken hat dies die Truppe von Trainer Özkan Yildirim dem bislang schärfsten Verfolger Otting, der in Amerdingen beim 2:3 alle drei Punkte liegen ließ. Der TKSV gab sich stattdessen gegen den SV Grosselfingen keine Blöße und gewann souverän mit 4:0.

Der bestmögliche Abschied für den Trainer

Für Trainer Özkan Yildirim stellt der Triumph gleichzeitig den bestmöglichen Abschied dar. „Der Titel ist zweifellos verdient. Für mich persönlich ist es ein toller Abschied, mit der Meisterschaft meine aktive Trainerkarriere ausklingen lassen zu dürfen. Vielen Dank und Glückwunsch an alle Spieler, Funktionäre, Fans und Unterstützer“, sagt der scheidende Übungsleiter.

Vorstand und Trainer hatten zu Saisonbeginn die Meisterschaft als Ziel ausgegeben. „Wir wussten aber nicht, ob es klappt“, sagt Ali Öz. Als zu Beginn der Rückrunde die Verfolger schwächelten, sei die Zuversicht gestiegen. Grundlage für den Erfolg sei ein großer Zusammenhalt nicht nur im Team, sondern auch im Umfeld. „In unserem Puzzle hat alles zusammengepasst“, sagt der Vorsitzende. Man sei von großen Verletzungen verschont geblieben, und außerdem hätten die Spieler mit großem Trainingseifer ihre Ambitionen unterstrichen. Als Antreiber habe sich Kapitän Fatih Özkan erwiesen. Der 28-Jährige habe zudem mit seiner Torgefährlichkeit einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Özkan hat bisher 15 Tore erzielt.

Meisterfeier erst nach dem Ramadan

Drei Spieltage (und einige Nachholpartien) vor Saisonende habe aber gar nicht so richtig gefeiert werden können. Ein Teil der Mannschaft habe die Vorschriften des Fastenmonats Ramadan streng eingehalten. Weil schon mehr als zwei Jahrzehnte vergangen seien, als der TKSV (Türkischer Kultur- und Sportverein) in Donauwörth einen Aufstieg bejubeln konnte, soll zum Saisonende eine große Meisterfeier organisiert werden. Die Ramadan-Zeit ist dann auch vorbei.

Auch in der kommenden Saison wird es im Landkreis B-Klassen geben, wie beim Bezirkstag des Bayerischen Fußballverbands in Neusäß beschlossen wurde. Grosselfingens Abteilungsleiter Michael Mühlbacher und Utzwingens Vereinsvorsitzender Stefan Röttinger hatten gemeinsam eine Rückkehr zum Reserve-Spielbetrieb mit verbindlicher Teilnahme aller zweiten Mannschaften an Parallel-Ligen ab der Kreisliga abwärts vorgeschlagen. Ziel war die Auflösung aller B-Klassen sowie die Einteilung der A-Klassen vorrangig nach geografischen Gesichtspunkten.

Beim Kreistag in Dillingen erntete der Vorschlag Zustimmung, die Delegierten auf dem Bezirkstag in Neusäß lehnten den Antrag jedoch mit 60 Prozent der Stimmen mehrheitlich ab, wie eine Pressemitteilung des BFV verkündet. Für eine einheitliche Durchführung in Bayern hätte die Initiative zusätzlich noch beim Verbandstag abgesegnet werden müssen.

Sogar ein Ausstieg aus dem Verband wird erwogen

Eine Umsetzung nur im Spielkreis Donau ist ebenso gescheitert, das Problem seien dabei die vielen ersten Mannschaften in den B-Klassen, wie Gruppenspielleiter Wolfgang Beck erklärt: „Es hätten fünf oder sechs verbleibende Mannschaften mit einem Zwangsaufstieg belohnt werden müssen, das ist nicht machbar.“ Stattdessen werde laut Beck an einer anderen Lösung für die kommende Spielzeit gearbeitet, jedoch müsse noch abgewartet werden, ob Mannschaften im Landkreis abgemeldet werden. In drei Jahren solle dann eine endgültige Lösung für das Problem feststehen, im Idealfall verbunden mit der Auflösung aller B-Klassen.

Grosselfingens Michael Mühlbacher zeigte sich schwer enttäuscht von der Entscheidung gegen die vorgestellte Initiative. Im Gespräch mit anderen betroffenen Vereinen wolle er nun andere Schritte erwägen, unter Umständen sogar einen Ausstieg aus dem BFV.