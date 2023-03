Turnen: Gelungener Start für die Deininger Gauliga-Mannschaften

Deiningen stellt in der Gauliga zwei Mannschaften – eine erreicht gleich am ersten Wettkampftag den zweiten Platz. Doch auch die Schülerinnen D präsentieren sich gut.

Die SpVgg Deiningen ist kürzlich in die Saison der Gauliga des Turngaus Oberdonau gestartet. Dabei traten die Schülerinnen C und D an.

Den Anfang machten die Schülerinnen C mit Daniela Ceapa, Emma Dotzauer, Ella Bowman, Emma Kloster und Lina Starz. Mit sicher geturnten Handstandüberschlägen am Sprungtisch starteten sie in ihren Wettkampf. Auch an den weiteren Geräten Stufenbarren und Boden turnten die Mädchen sicher und ausdrucksstark ihre Übungen.

Einzig am Schwebebalken mussten sie einige Punktabzüge aufgrund zahlreicher Stürze in Kauf nehmen. Als Einzige kamen hier Lina Starz und Daniela Ceapa fehlerfrei durch ihre schwierigen Übungen. Dennoch lag der TSV Wittislingen am Ende vorn. So durften sich die Turnerinnen nach dem ersten Wettkampf über einen hervorragenden zweiten Platz in der Mannschaft und über den ersten Platz in der Einzelwertung von Lina Starz freuen.

Gauliga Turnen Oberdonau: Erster Wettkampf für Schülerinnen D

Eine Altersklasse tiefer turnte die jüngste Gauliga-Mannschaft der SpVgg Deiningen. Leider mussten die Mädchen am ersten Wettkampftag auf ihre Mannschaftskollegin Marie Herrle verzichten, da diese sich drei Tage zuvor im Training verletzte. Trotz des Schocks turnten die Mädchen einen sehr guten Wettkampf. Für Jule Hertle und Lara Schichl, die beide erst seit einem Jahr im Gauliga-Team sind, war es die erste Wettkampferfahrung. Dementsprechend war die Aufregung sehr groß.

Hatten ihren ersten Wettkampf (von oben im Uhrzeigersinn): Merle Feldmeier, Ida Jauch, Jule Hertle, Lara Schichl, Jule Bauer und Marie Herrle. Foto: Theresia Feldmeier-grimmeisen

Die beiden bewiesen aber starke Nerven und konnten vor allem an ihrem Lieblingsgerät Boden überzeugen. Aber auch die erfahrenen Turnerinnen Jule Bauer, Merle Feldmeier und Ida Jauch zeigten sehr saubere Übungen. Merle konnte am Sprung eine hervorragende Sprunghocke präsentieren, die von den Kampfrichtern mit einer hohen Punktezahl belohnt wurde. Auch Jule Bauer lieferte an ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, eine nahezu fehlerfreie Übung ab.

Obwohl Ida Jauch an ihrem Lieblingsgerät, dem Schwebebalken, zwei Stürze beim Rad und Handstand in Kauf nehmen musste, sammelte sie an den anderen Geräten wichtige Punkte für das Mannschaftsergebnis. Am Ende durften sich die Jüngsten über einen guten siebten Platz von 17 teilnehmenden Mannschaften freuen. Zudem erreichte Jule Bauer einen zwölften Platz in der Einzelwertung von mehr als 89 Teilnehmerinnen.

Die Trainerinnen Sigrid Eichmeier und Barbara Dotzauer sowie Trainer Roland Hagner waren mit den erreichten Mannschaftsergebnissen mehr als zufrieden. Für die nächsten Wettkämpfe gilt es nun neue Elemente zu erlernen und alte zu perfektionieren, um sich im zweiten Gauliga-Durchgang noch besser platzieren zu können. (AZ)