Die Vorjahres-Top-Teams Möttingen und Hainsfarth wollen angreifen

Plus Die Vorjahres-Topteams Hainsfarth und Möttingen treffen in der Kreisliga aufeinander,die Ausgangslage nach zwei Partien ist jedoch unterschiedlich, ebenso wie bei Wemding und Holzheim.

Die Kreisliga Nord lieferte im Vorjahr den spannendsten Aufstiegskampf der Region. Erst am letzten Spieltag konnte sich der FC Maihingen die Meisterschaft sichern, Wemding ging in die Relegation. Der TSV Hainsfarth ging auf Rang drei leer aus, ebenso wie Tabellennachbar TSV Möttingen. Die beiden Mannschaften hatten nach der Hinrunde noch von Platz eins und zwei gegrüßt.