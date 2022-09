KC Losodica Munningen: Nur vierte Mannschaft mit Sieg

Plus Fehlstart für die erste Mannschaft von Losodica Munningen in Landsberied, auch die zweite verliert daheim.

Zum Saisonauftakt reiste Losodicas Erste nach Landsberied. Zu Beginn musste sich Lukas Schwab trotz guten 537 Holz gegen den Tagesbesten auf der letzten Bahn geschlagen geben. Auch Tobias Gruber verlor seinen Mannschaftspunkt und blieb hinter den Erwartungen zurück. Mit einem 2:0 Rückstand starteten Andreas Leberle und Simon Bühler in das Mittelpaar. Gegen die schwächste Paarung der Heimmannschaft gelang es den beiden, mit 515 und 535 Holz jeweils ihren Mannschaftspunkt zu erkämpfen und auszugleichen. Im entscheidenden letzten Durchgang unterlag Manu Meyr deutlich mit 35 Holz, sodass auch Michael Wagners Erfolg in einem Kopf-an-Kopf-Duell nicht zu einem Tabellenpunktgewinn genügte. Somit fuhr man mit leeren Händen nach Munningen zurück und hofft nun, zu Hause gegen Betzigau die ersten Zähler einzufahren.