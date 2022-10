Nördlinger laufen bei Köln Marathon

Drei Rieser nehmen an einer der größten Laufveranstaltungen Deutschlands teil.

Vor Kurzem hat der 24. Generali Köln Marathon stattgefunden. Bei einem der größten Marathons Deutschlands wurden neben dem Marathon auch noch Marathonstaffeln, der Schülermarathon und ein Halbmarathon angeboten. Für alle Wettbewerbe gab es rund 18.000 Anmeldungen. Auch aus Nördlingen waren wieder fleißige Langstreckenläufer dabei.

Bereits um 8.30 Uhr begann der Halbmarathon, mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den über 7500 auch beendeten. Sieger wurde Tom Förster von der LG Vogtland in 1:04:49 Stunden, schnellste Frau war Ester Jacobitz vom ASV Köln, die in 1:15:52 Stunden das Ziel erreichte.

Gutes Wetter ermöglicht starke Zeiten der drei Nördlinger

Den Startschuss für den Marathon, die Staffeln und den Schülermarathon gab der Kölner Bürgermeister um 10 Uhr. Den Marathon gewann Tobias Blum von der LC Rehlingen in 2:16:24 Stunden, nur zwei Sekunden vor Hendrik Pfeifer vom TV Wattenscheid; erste Frau wurde Sabine Burgdorf vom ASV Köln in 2:40:39 Stunden.

Bei unerwartet trockenem Wetter, bei milden 15 Grad, kaum Wind und sehr guten Laufbedingungen gingen auch eine Läuferin und zwei Läufer des TSV Nördlingen an den Start. Trotz mehrerer längerer Wettkämpfe in den vergangenen Wochen erreichten sie in sehr guten Zeiten das Ziel in der Nähe des Kölmer Doms: Hans Niederhuber in 4:14:16 Stunden, Bernhard Satzenhofer 4:15:06 Stunden und Simone Müller 4:28:53 Stunden. Die drei erwartete im Ziel nach dem Umhängen der Medaille eine außerordentlich üppige Zielverpflegung.

Weitere Ergebnisse der Laufveranstaltung sind unter https://koeln-marathon.de/ergebnisse abrufbar.

Lesen Sie dazu auch