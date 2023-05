Kreisliga Nord

Durch Holzkirchens Ausrutscher kommen Oettingen und Reimlingen näher

Plus Der SVH verliert 3:2 in Donaumünster, während Oettingen in Holzheim und Reimlingen in Marktoffingen gewinnen. Am Tabellenende wird es für Möttingen immer enger.

Von Jim Benninger

FSV Marktoffingen – FSV Reimlingen 1:2 (0:1). – In der ersten Halbzeit erspielten sich beide Mannschaften wenig Chancen, und so resultierte die Gästeführung aus einem Standard: Dabei traf Dominik Kohnle nach Ecke aus Kurzdistanz, während die Heimelf nicht ins Spiel fand. Erst nach dem Wechsel kamen die Gastgeber zu ein paar Chancen, woraus auch der Ausgleich nach einer Stunde resultierte. Dabei schoss Daniel Gabler aus halblinker Position über Liebhauser ins lange Eck. Doch wieder Dominik Kohnle köpfte nur Minuten später die erneute Gästeführung heraus. Die Platzherren bemühten sich zwar wieder um den Ausgleich, scheiterten jedoch an der gut organisierten Gästeabwehr.

Tore: 0:1 Dominik Kohnle (10.), 1:1 Daniel Gabler (63.), 1:2 Dominik Kohnle (68.); Zuschauer: 120

TSV Möttingen – FC Mertingen 1:3 (0:1). – In der ausgeglichenen, aber intensiven Partie köpfte Maik Stach nach Ecke am kurzen Pfosten bereits nach einer Viertelstunde die Gästeführung heraus. Danach traf Mauch noch den Heim-pfosten, bevor eine erste TSV-Flanke von Markus Schneele ebenfalls nur am Pfosten landete. Auch zwei Weitschüsse fanden in keines der beiden Tore.

Wemding siegt mit 3:0

Nach dem Wechsel kam die Heimelf besser ins Spiel, doch ein Schuss von Toni Hagel wurde noch abgefälscht und Schäbles Kopfball hielt der Gästekeeper. Erst gegen den Ausgleich von Daniel Weinmann aus 14 Metern hatte Poppe dann keine Chance. Danach scheiterte Robin Schindler am Keeper und köpfte auch knapp am Tor vorbei. Besser machte es Vinzenz Wagner, der aus heiterem Himmel einen Mauch-Freistoß mit dem Hinterkopf zur erneuten FCM-Führung verwertete. Einen umstrittenen Strafstoß nutzte am Ende schließlich Sven Rotzer zum Endstand.

