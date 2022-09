So war das Eröffnungsspiel der TSV-U14 gegen die SpVgg Landshut

Plus Die Junioren bestreiten ihr erstes Punktspiel.

Bereits die Anreise in einem großen Reisebus zusammen mit den anderen Spielern, Trainern und vielen Eltern war für die Jungs etwas Besonderes. Genauso wie das erste Punktspiel der neuen Förderligasaison, in der niemand geringeres als die Spielvereinigung Landshut die Gäste aus dem Ries empfing.