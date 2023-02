Viele Jungschützen und ein erstmaliger König in Minderoffingen

Plus Hermann Eichberger ist zum ersten Mal König der Edelweißschützen Minderoffingen. 23 Jugendliche bei der Vereinsmeisterschaft machen den Schützenmeister stolz.

Schützenmeister Martin Baumann hat bei der Königsfeier im Minderoffinger Schützenheim zahlreiche Gäste und erfreulicherweise besonders viele jugendliche Schützinnen und Schützen begrüßen können.