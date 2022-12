Auch beim Regionalentscheid siegen die Rieser Turnerinnen

Die jungen Turnerinnen der KTV Ries setzen ihre Erfolgsserie fort und holen den Sieg beim Regionalentscheid. Dabei überraschen sie selbst ihre Trainerinnen.

Nachdem sich die KTV-Mädels mit einer meisterhaften Gauliga-Saison den Gesamtsieg bei den Schülerinnen D (Jahrgang 2011/2012) erturnt haben, haben sie sich für den Regionalentscheid in Senden qualifiziert. Auch dort ließen die acht- bis zehnjährigen Rieserinnen die gesamte Konkurrenz hinter sich.

Beim Regionalentscheid treffen die besten Mannschaften der Turngaue des Bayern-Pokals aufeinander, wobei das beste Team des Bezirks ermittelt wird. Die Turnerinnen Finja Albert, Antonia Köhnlein, Ida Heuberger, Luise Gaudernack und Maria Düll des Trainerduos Mona und Diana Nowatschek vertraten den Turngau Oberdonau.

KTV-Turnerinnen wollen sich noch besser präsentieren

Mit dem Vorhaben, weniger Fehler als beim Gauliga-Finale verbuchen zu müssen, starteten die Mädels am Stufenbarren. Mit vier nahezu perfekten Übungen fiel es den Kampfrichtern schwer, Abzüge zu finden. Vor allem Maria Düll zeigte hier mit technisch einwandfreien Elementen ihr Können. Einzig Antonia Köhnlein musste ein zusätzliches Element in Kauf nehmen. Der erturnte Punkte-Grundstein war nicht nur für das Ergebnis wichtig, sondern auch für die Atmosphäre im Team entscheidend.

Es folgte der Schwebebalken. Hier hob sich das KTV-Team vor allem in der Haltung und Spannung von seiner Konkurrenz ab, welche Resultate der beständigen und akribischen Arbeit der Trainingsgruppe sind. Mit nur zwei Stürzen an diesem Gerät führten die Mädels ihre Erfolgsserie fort. Vor allem Ida Heuberger bewies erneut Nervenstärke und ließ sich von der Aufregung nicht aus der Ruhe bringen.

Am Sprung wachsen die Rieserinnen über sich hinaus

Auch am Boden profitierte das junge Team, von dem Antonia (Jahrgang 2014) und Finja (Jahrgang 2013) noch bei den Schülerinnen E startberechtigt sind, von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Das Quintett erlaubte sich keinen Fehler und konnte weiterhin wertvolle Zähler sammeln. Am Sprung jedoch setzten die Nachwuchsturnerinnen dem gelungenen Tag die Krone auf. Aus dem anfänglichen Pech der KTVlerinnen, dass bei diesem Wettkampf ihr gewöhnlicher Sprung nicht angeboten wurde, entstand ein lobenswertes Meisterstück. Erstmalig zeigten alle fünf Mädels spontan einen Überschlag. Hiermit übertrafen sie alle Trainingsleistungen und somit auch die Erwartungen der Trainerinnen. Vor allem Luise Gaudernack und Antonia Köhnlein wuchsen bei ihren Vorstellungen über sich hinaus.

Aufgrund der starken Konkurrenz war die Überraschung groß, als die Mannschaft bei der Siegerehrung als Gewinner aufgerufen wurde. Nach einem bemerkenswerten, fehlerfreien Vierkampf sicherte sich Ida Heuberger den ersten Platz in der Einzelwertung, dicht gefolgt von Trainingskollegin Maria Düll auf Platz zwei. Besonders Finja Albert legte eine beachtliche Leistung an den Tag und demonstrierte, dass sie trotz ihres jungen Alters durchaus konkurrenzfähig ist und in Zukunft mit ihr zu rechnen ist.