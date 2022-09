Fußball-Frauen des TSV Nördlingen starten mit 5:3-Sieg

Frauen-Fußball-Kreisliga: Nördlinger Damen siegen in einem torreiche Spiel gegen den SC Mörslingen.

Nachdem mit der (SG) SV 1967 Erlingen/SC 1946 Biberbach der geplante erste Gegner der Nördlinger Kreisliga-Damen seine Mannschaft zurückgezogen hat, haben die Fußballerinnen des TSV Nördlingen ihre Premiere nun beim SC Mörslingen gefeiert. Die Schützlinge der Trainerin Melanie Hander gewannen mit 5:3. Die Rieserinnen konnten die Aufstiegseuphorie gleich in Taten umsetzen, bereits nach 37 Minuten stand es in Mörslingen 0:3. Torschützinnen waren zweimal Antonia Kawan und einmal Isabell Schmidbaur mit einem Solo. Die zweite Hälfte war aus Sicht des TSV Nördlingen weniger zufriedenstellend. Mörslingen antwortete mit drei Toren, die für die spielbestimmenden TSV-Damen etwas unglücklich waren. Aber Neuzugang Tabea Wittmann konnte sich noch mit ihren zwei Toren zum 5:3-Sieg für den TSV beweisen. Am kommenden Freitag, 30. September, kämpfen die Nördlingerinnen im Nachholspiel in Bissingen um weitere Punkte, Anpfiff ist um 18.30 Uhr. (han/jais)