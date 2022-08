Nördlingen/Maihingen

Bezirksliga: Spiele unter besonderen Vorzeichen für Maihingen und Nördlingen II

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Nördlingens U23 reist zum SC Bubesheim, der Trainer Matthias Schuster entlassen hat. Der FC Maihingen trifft auf die Reserve des TSV Rain am Lech, die im Juli von einem Schicksalsschlag erschüttert wurde.

Von Klaus Jais und Jan Kubica

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord haben die beiden Rieser Vertreter Auswärtsspiele vor sich: Der TSV Nördlingen II spielt an diesem Samstag, 27. August, um 15.30 Uhr beim SC Bubesheim und der FC Maihingen bleibt im Landkreis, denn es wartet die Aufgabe beim TSV Rain II. Dieses Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr statt.

