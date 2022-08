Maihingen und Nördlingen II stehen vor schweren Aufgaben

Plus Fußball-Bezirksliga: Aufsteiger FC Maihingen empfängt mit Wertingen einen starken Gegner. Die Nördlinger U23 muss gegen Stätzling wieder ein anderes Gesicht zeigen als jüngst gegen Horgau.

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord haben die beiden Riesvereine Heimrecht: Der FC Maihingen empfängt am Sonntag, 21. August, um 15 Uhr den Tabellensechsten TSV Wertingen und der TSV Nördlingen II spielt ab 16.30 Uhr im Rieser Sportpark gegen den Tabellenzehnten FC Stätzling.